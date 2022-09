Le compte de résultat mesure les flux de l’entreprise au cours d’une période donnée : c’est un film de l’activité de l’entreprise.

La production du compte de résultat est obligatoire en fin de chaque exercice comptable. L’établissement de ce document permet de dégager le résultat de l’entreprise, perte ou bénéfice, et ainsi mesurer l’enrichissement éventuel des associés ou actionnaires.

La présentation du compte de résultat des entreprises françaises est conforme au Plan Comptable. Le compte de résultat de fin d’exercice est systématiquement fourni sur deux années consécutives afin de suivre l’évolution de l’entreprise d’une année sur l’autre.

Le compte de résultat est alimenté par l’enregistrement comptable des flux engendrant une augmentation ou une diminution de richesse de l’entreprise. Autrement dit, tout ce qui est générateur de recette est comptabilisé en » produits » et ce que l’entreprise consomme constitue des » charges « .

Les produits et les charges sont organisés dans le compte de résultat selon les principales fonctions de l’entreprise. Ainsi, nous distinguons des produits et charges d’exploitation, des produits et charges financiers et des produits et charges exceptionnels.

Le dossier : compte de résultat