Création de société à Chypre

Chypre, un environnement économique hors norme au sein de l’Union Européenne.

Chypre est le 14ème pays entré dans l’Union Européenne. C’est l’un des centres financiers de la Méditerranée. Créer une société à Chypre est une chose extrêmement avantageuse pour les investisseurs européens.

Les investisseurs citent un certain nombre de raisons pour choisir Chypre, y compris les suivantes :

Une fiscalité compétitive – c’est le taux le plus bas de l’Union Européenne

une monnaie reconnue – Chypre est en zone Euro

localisation et langue – un point d’entrée naturel vers les pays du Proche-Orient

un secteur bancaire dynamique

En même temps, il faut noter que Chypre n’a pas un régime fiscal particulièrement avantageux :

le taux plein de l’impôt sur les sociétés est de 10%

le taux de TVA est de 15%

Les avantages fiscaux et réglementaires

Chypre est devenue une destination de choix pour la création de société, notamment en raison de son régime fiscal avantageux. Avec un taux d’impôt sur les sociétés parmi les plus bas de l’Union européenne, Chypre attire des entrepreneurs et des investisseurs du monde entier. Ce n’est pas simplement une question de fiscalité ; c’est une stratégie globale pour optimiser les opérations commerciales à l’échelle internationale.

Outre les avantages fiscaux, Chypre offre également un cadre réglementaire stable et favorable aux affaires. Le pays est membre de l’Union européenne depuis 2004, ce qui garantit une conformité avec les directives et les réglementations européennes. Cela offre une sécurité juridique et permet un accès simplifié au marché unique européen.

Il est également à noter que Chypre a signé des accords de double imposition avec de nombreux pays, ce qui permet d’éviter la double imposition des revenus et d’optimiser la structure fiscale de l’entreprise. Ces accords sont particulièrement utiles pour les entreprises qui opèrent à l’international et qui cherchent à minimiser leur charge fiscale.

Enfin, Chypre offre une procédure de création de société relativement simple et rapide. Les formalités administratives sont minimisées et il est possible de créer une société en quelques jours seulement. Cela permet aux entrepreneurs de se concentrer sur le développement de leur entreprise plutôt que sur les tracasseries administratives.

Les types de sociétés et les secteurs d’activité

Chypre offre plusieurs types de structures juridiques pour la création de société. Les plus courantes sont la Limited Company, qui est similaire à la SARL française, et la Public Limited Company, qui est comparable à la SA française. Le choix de la structure dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille de l’entreprise, le nombre d’actionnaires et les besoins en capital.

Secteurs d’activité privilégiés

Chypre est particulièrement prisée pour les activités liées aux services financiers, au commerce international et à la technologie. Le pays a développé une expertise dans ces domaines et offre un environnement propice à leur développement.

Il est également à noter que Chypre est un centre important pour le commerce maritime et offre des avantages fiscaux pour les entreprises liées à ce secteur. Le pays dispose d’une main-d’œuvre qualifiée et d’infrastructures modernes qui facilitent les opérations commerciales.

Les précautions à prendre

Malgré les nombreux avantages, la création de société à Chypre nécessite une préparation minutieuse et une connaissance approfondie des réglementations locales. Il est crucial de se faire accompagner par des experts en droit des affaires et en fiscalité pour éviter les erreurs et les pièges potentiels.

Il est également important de prendre en compte les implications fiscales dans votre pays d’origine. La création d’une société à Chypre peut avoir des conséquences sur votre résidence fiscale et il est donc crucial de consulter un expert pour comprendre les implications et les obligations fiscales.

Société à responsabilité limitée (Ltd)

C’est la forme la plus populaire de société à Chypre. Une seule personne (director) est requise. Aucun capital à verser.

Succursale d’une société étrangère

La maison mère étrangère est responsable de tout le passif de la succursale en Angleterre. Au niveau de la comptabilité sachez qu’il est nécessaire à Chypre de déposer ses comptes annuellement.

Société en nom collectif

Cette formule vous permet de créer une société entre deux et vingt associés. Mêmes obligations d’enregistrement et d’information qu’une société à responsabilité limitée.

Démarche à remplir

Afin de faire immatriculer votre société à Chypre il vous faudra suivre des démarches réglementaires que nombre de cabinet peuvent se charger de monter pour vous.

Enregistrement à la TVA

Il est dans un premier temps nécessaire d’enregistrer votre société à la TVA chypriote. Cette demande se fait en quelques jours et le numéro de TVA est valable le mois suivant.

Introduction bancaire

Le secteur bancaire chypriote est l’un des plus dynamiques d’Europe. _ Réputé par sa fiabilité et sa discrétion, c’est le choix le plus judicieux pour les sociétés Holding ou les sociétés de Trading.

Nous vous conseillons vivement pour plus de sérieux dans vos activités de vous introduire dans les grandes banques chypriotes (Marfin Laiki Bank, Hellenic Bank, FBME, Bank of Cyprus,…) ce qui aujourd’hui est bien entendu possible à distance.

Autres services Comptabilité, Bureaux, bureaux virtuels, sites internet, solutions de paiement, conseils,… Nos spécialistes à Nicosia sont là pour vous aider dans toutes vos démarches.

Les étapes de la création de société

La création de société à Chypre se fait en plusieurs étapes et nécessite le respect de certaines formalités administratives. Il est important de bien préparer votre projet et de suivre les étapes nécessaires pour garantir le succès de votre entreprise. Choix du type de société et du secteur d’activité.

Rédaction des statuts et constitution de la société.

Immatriculation auprès des autorités chypriotes et obtention du numéro d’identification fiscale.

Ouverture d’un compte bancaire et dépôt du capital social.

Obtention des licences et des autorisations nécessaires pour exercer votre activité.

Chypre, une option stratégique pour les entrepreneurs visionnaires

La création de société à Chypre offre de nombreux avantages, notamment fiscaux, qui en font une option attrayante pour les entrepreneurs internationaux. Cependant, cette décision ne doit pas être prise à la légère. Elle nécessite une préparation minutieuse, une connaissance approfondie des réglementations locales et une stratégie fiscale bien pensée.

Le choix de Chypre comme juridiction pour votre entreprise est une décision stratégique qui peut offrir des opportunités de croissance et d’optimisation fiscale. Mais cette décision vient également avec des responsabilités et des obligations qui nécessitent une expertise et une préparation adéquates.

La question n’est donc pas de savoir si Chypre est la bonne option pour votre entreprise, mais plutôt comment vous pouvez utiliser les avantages offerts par cette juridiction pour maximiser votre succès. Avec la bonne préparation et les bons conseils, Chypre peut être le tremplin qui propulsera votre entreprise vers de nouveaux sommets.